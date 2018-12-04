Москвич чуть не погиб, открыв пакет с инжиром

Житель Москвы едва не погиб, решив попробовать инжир. В пакете с лакомством оказался ядовитый паук, который укусил мужчину.

Сначала москвич не придал этому серьезного значения. После укуса на кисти было только маленькое розовое пятно. А вот на следующий день пациент заметил, что рука опухла.

Мужчина обратился в частную клинику. Но там рану просто очистили от гноя и не стали госпитализировать пациента. А состояние москвича все ухудшалось.

Пришлось вызвать "скорую помощь". Медики доставили его в городскую больницу № 4, сообщили "РГ" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Была назначена экстренная операция. Хирург Светлана Киселева смогла удалить все омертвевшие ткани. Мужчине назначили антибактериальные медикаменты и физиопроцедуры. Отек уже спал, больному стало лучше.

Врачи отмечают, что москвичу очень повезло. Дело в том, что яд некоторых пауков не просто сильный, а смертельный для человека.