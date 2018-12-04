Москвич нашел на улице миллион рублей

Житель Москвы нашел на улице миллион рублей и забрал себе. После этого против него возбудили уголовное дело.

Как сообщило агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел 3 декабря. Недалеко от торгового центра на Ленинском проспекте директор одной из столичных фирм случайно выронил пачку купюр из кармана. Там был миллион рублей. Мужчина вспомнил, что деньги могли выпасть около выезда с парковки. Он вернулся туда, но миллиона уже не было. Потерпевший позвонил по 02.

Полицейские посмотрели камеры и увидели, что деньги нашел 55-летний охранник ТЦ. Он просто забрал пачку и отнес домой. Его изобличили во время обыска. С подозреваемого в краже взяли подписку о невыезде.