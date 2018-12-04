Москвичи смогут записать кошку или собаку к ветеринару через портал mos.ru

Новая услуга появилась на портале mos.ru. Теперь москвичи могут записывать своих собак и кошек к ветеринару на этом сайте. В настоящее время электронная госуслуга касается лишь данных животных, однако в дальнейшем список животных планируется расширить.

Записать своего питомца можно в одну из 27 государственных ветклиник города.

- Переход на электронную запись значительно упростит жизнь владельцев домашних животных. Теперь им не нужно стоять в очереди на прием к ветеринарному врачу со своим питомцем. Достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения, - цитирует официальный сайт мэра Москвы председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

"Запись к ветеринарному врачу" находится в разделе "Услуги", в категории "Окружающая среда и животные". Для того, чтобы записать зверька к доктору, надо заполнить графу "Вид", а также выбрать, как будет осуществляться прием - либо в клинике, либо на дому. Если вы планируете прийти с питомцем к ветеринару лично, то необходимо указать цель обращения - это может быть лечение, вакцинация, оформление документов, чипирование, консультация, сдача анализов и многое другое.