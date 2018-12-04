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04.12.2018 23:01
Проект: В регионах

На форуме прокуратуры в Смоленске обсудили проблемы коррупции

В Смоленске прошел Третий открытый форум прокуратуры области, участники которого обсудили проблемы противодействия коррупции.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в Смоленске состоялся III открытый форум прокуратуры на тему: "Взаимодействие органов прокуратуры с общественными объединениями в рамках противодействия коррупции". Его участниками стали представители органов власти, институтов гражданского общества, ученых и деловых кругов.

- Печально, но сегодня к числу причин, порождающих коррупционные проявления, нужно отнести низкий уровень правосознания граждан, незнание и нежелание знать законы. Исправить эту ситуацию только силами правоохранительных, надзорных ведомств, органов власти крайне проблематично. Поэтому роль гражданского общества и его институтов выходит на первый план, - сообщил в своем выступлении на форуме губернатор региона Алексей Островский.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Прокурор Смоленской области Евгений Полонский сообщил, что органы прокуратуры обладают широким спектром надзорных полномочий по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции. В частности, сотрудники ведомства осуществляют контроль за расследованием уголовных дел этой категории, поддерживают государственное обвинение в судах, проводят антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов.

Участники форума указали, что в 2018 году в регионе выявили 166 преступлений коррупционной направленности. По материалам общенадзорных проверок возбуждено 15 уголовных дел, 12 человек привлечены к административной ответственности.

Сообщить о коррупционных проявлениях можно на телефон горячей линии прокуратуры +7 (4812) 38-22-82. Кроме того, организован прием обращений через Интернет-приемные.

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