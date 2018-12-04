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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Курске привычнее

Назван хозяин "Финала четырех" Кубка страны по баскетболу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7735 (272)
Решением Российской федерации баскетбола (РФБ) местом проведения "Финала четырех" розыгрыша Кубка страны среди женских команд назван город Курск. Матчи решающей стадии турнира пройдут здесь в Спортивно-концертном комплексе 22-23 декабря.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В полуфиналах встречаются: "Динамо" (Курск) - "Надежда" (Оренбург), УГМК (Екатеринбург) - "Спарта энд К" (Видное). На следующий день состоятся матч за третье место и финал.

Интересно, что Курск принимает женский "Финал четырех" в четвертый раз подряд и в пятый суммарно. Хозяйки площадки являются действующими обладательницами трофея. В прошлом сезоне в финале они разгромили столичную команду МБА со счетом 85:55.

Кубок России среди женских команд проводится начиная с сезона-2003/04. По общему числу побед (8) безоговорочное лидерство держит УГМК. Курское "Динамо" брало титул трижды за последние четыре года.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
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