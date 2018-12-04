Назван хозяин "Финала четырех" Кубка страны по баскетболу

Решением Российской федерации баскетбола (РФБ) местом проведения "Финала четырех" розыгрыша Кубка страны среди женских команд назван город Курск. Матчи решающей стадии турнира пройдут здесь в Спортивно-концертном комплексе 22-23 декабря.

В полуфиналах встречаются: "Динамо" (Курск) - "Надежда" (Оренбург), УГМК (Екатеринбург) - "Спарта энд К" (Видное). На следующий день состоятся матч за третье место и финал.

Интересно, что Курск принимает женский "Финал четырех" в четвертый раз подряд и в пятый суммарно. Хозяйки площадки являются действующими обладательницами трофея. В прошлом сезоне в финале они разгромили столичную команду МБА со счетом 85:55.

Кубок России среди женских команд проводится начиная с сезона-2003/04. По общему числу побед (8) безоговорочное лидерство держит УГМК. Курское "Динамо" брало титул трижды за последние четыре года.