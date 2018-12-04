Объявлены дата и место прощания с писателем Андреем Битовым

Прощание с русским писателем и сценаристом, одним из пионеров постмодернизма в отечественной литературе Андреем Георгиевичем Битовым, скончавшимся 3 декабря на 82-м году жизни, пройдет в Центральном доме литераторов в Москве 7 декабря.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ЦДЛ Марину Замскую.

"Прощание с Андреем Битовым планируется провести 7 декабря в 12.00 в Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов", - сказала она.

Битов родился в 1937 году Ленинграде в семье юриста и архитектора. Писать начал в 1956 году, через два года, как окончил среднюю школу. Поступил в Ленинградский горный институт. В 1957-1958 годах служил на Севере в стройбате. После армии восстановился в институте, окончив геологоразведочный факультет в 1962 году.

Первые шаги в литературе - небольшие абсурдистские рассказы, созданные под впечатлением от творчества замечательного советского писателя и художника Владимира Головина (зритель знает его фильмы-экранизации "Мой добрый папа", знаменитых "Бобу и слона" и "Ляльку-Руслана и его друга Саньку").

Автор "Пушкинского дома", "Улетающего Монахова", книг "Мы проснулись в незнакомой стране", "Ожидание обезьян", "Вычитание зайца", "Новый Гулливер", "Похороны Доктора", "Преподаватель симметрии".

Выступил как сосценарист Брагинского на советско-японской драме "Маленький беглец", фильмов "Закрытие сезона", "В четверг и больше никогда" Эфроса, "Три дня и два года".

Сыграл композитора Пепе в драме Сергея Соловьева "Чужая белая и рябой".