Новости

Видео: эксперты The Guardian назвали сто лучших песен 2018 года 13:35
Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов 11:40
Адвокат Владимира Этуша рассказал о его состоянии 11:31
У нового фильма Уэса Андерсона будет потрясающий актерский состав 11:07
Видео: Бри Ларсон бьет старушку в новом трейлере "Капитана Марвел" 11:05

Объявлены дата и место прощания с писателем Андреем Битовым

Литература
    04.12.2018, 12:42
Текст:   Олег Усков

Прощание с русским писателем и сценаристом, одним из пионеров постмодернизма в отечественной литературе Андреем Георгиевичем Битовым, скончавшимся 3 декабря на 82-м году жизни, пройдет в Центральном доме литераторов в Москве 7 декабря.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ЦДЛ Марину Замскую.

"Прощание с Андреем Битовым планируется провести 7 декабря в 12.00 в Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов", - сказала она.

Битов родился в 1937 году Ленинграде в семье юриста и архитектора. Писать начал в 1956 году, через два года, как окончил среднюю школу. Поступил в Ленинградский горный институт. В 1957-1958 годах служил на Севере в стройбате. После армии восстановился в институте, окончив геологоразведочный факультет в 1962 году.

Первые шаги в литературе - небольшие абсурдистские рассказы, созданные под впечатлением от творчества замечательного советского писателя и художника Владимира Головина (зритель знает его фильмы-экранизации "Мой добрый папа", знаменитых "Бобу и слона" и "Ляльку-Руслана и его друга Саньку").

Автор "Пушкинского дома", "Улетающего Монахова", книг "Мы проснулись в незнакомой стране", "Ожидание обезьян", "Вычитание зайца", "Новый Гулливер", "Похороны Доктора", "Преподаватель симметрии".

Выступил как сосценарист Брагинского на советско-японской драме "Маленький беглец", фильмов "Закрытие сезона", "В четверг и больше никогда" Эфроса, "Три дня и два года".

Сыграл композитора Пепе в драме Сергея Соловьева "Чужая белая и рябой".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Великобритании назвали лучшие независимые фильмы 2018 года 10:45
Видео: Майли Сайрус сняла эффектный клип про погоню в Киеве 03.12.2018
Стало известно, как бескровные вампиры занимаются сексом в "Сумерках" 03.12.2018
Фото: Оззи Осборн стал похож на Аллу Пугачеву 03.12.2018
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер и режиссер Виктор Гульченко 03.12.2018
Продюсер Пригожин продолжил выяснять отношения со Шнуровым в "стихах" 03.12.2018
80-летняя Федосеева-Шукшина рассказала, как Алибасов заманил ее замуж 03.12.2018
⧣ экранизации
Фото: youtube.com
Вышел трейлер экранизации "Семи пар нечистых" Вениамина Каверина 29.11.2018
Маргарет Этвуд напишет продолжение "Рассказа служанки" 29.11.2018
У экранизации игры Call of Duty появится сиквел 29.11.2018
⧣ утраты
Фото: twitter.com/THR
Умер комик Кен Берри 02.12.2018
Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина 01.12.2018
Умер один из отцов минимализма в искусстве Роберт Моррис 01.12.2018