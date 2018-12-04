Опубликовано видео с места взрыва в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места сегодняшнего ЧП в Подмосковье, где в одном из домов взорвалась граната.

Судя по кадрам оперативной съемки, граната взорвалпсь на кухне. На стенах и бытовой технике - характерные повреждения. Следователи выяснили, что жильцы этой квартиры вели "асоциальный образ жизни".

По сведениям ТАСС, число жертв трагедии достигло двух. В больнице скончался раненый мужчина. Врачи борются за жизни еще двоих человек.

Ранее "РГ" сообщала, что в Орехово-Зуевском районе во время взрыва гранаты в квартире погибла женщина. Троих раненых доставили в больницу. По предварительным данным, гранату нашел на улице один из жильцов. Он не стал обращаться в полицию, а просто отнес боеприпас в квартиру.