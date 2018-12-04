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04.12.2018 13:53
Проект: В регионах

Под Смоленском наладили производство пищевой упаковки

Десногорский полимерный завод в Смоленской области запустил производство полиамидной пленки, предназначенной для упаковки продуктов питания.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Фонд развития промышленности Смоленской области инвестировал 150 миллионов рублей в проект производства многослойной барьерной пленки на основе полиамида на Десногорском полимерном заводе. Общий объем инвестиций в проект составил 366 миллионов рублей. Благодаря новому оборудованию объемы производства упаковки для мясных и рыбных продуктов вырастут на треть - с 3,6 до 4,8 тысячи тонн в год.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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- Восьмичасовая работа новой линии обеспечит месячную потребность производителей мясных и рыбных продуктов питания Смоленской области в гибкой упаковке, - рассказал генеральный директор завода Александр Преферансов.

Как сообщил губернатор региона Алексей Островский, в этом году областной фонд поддержки предпринимательства получил функции фонда развития промышленности. Это решение позволило привлекать в регион дополнительное федеральное софинансирование и предоставлять льготное финансирование по ставке 5 процентов годовых для развития не только крупных, но также для средних и малых промышленных предприятий.

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