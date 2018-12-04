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04.12.2018 23:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тариф "Справедливый"

Подмосковные дачники и жители частного сектора получат скидки на вывоз мусора
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7736 (273)
В коммунальных платежках жителей страны с 1 января нового года появится еще одна расходная графа - вывоз и утилизация мусора. Платить по новым тарифам будут все - и жители многоквартирных домов, и обладатели коттеджей, и дачники. В Подмосковье переход к новым тарифам будет дифференцированным и учтет интересы всех категорий граждан, пообещал вчера на заседании областного правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин.

Ранее власти Московской области уже озвучивали новые расценки на вывоз мусора - 8 рублей с каждого "квадрата" жилья. Сейчас, напомню, владельцы жилой недвижимости в среднем платят по 4,8 рубля за метр. Или 250 рублей со стандартной 50-метровой квартиры. Тем, кто живёт в многоквартирных домах, договоры следующего года на вывоз мусора переведут на новые расценки через систему областного единого расчетного центра. А вот жители частного сектора и дачники должны заключать их самостоятельно. "Процесс идет с трудом", - признал Хромушин. В частном секторе действует та же система тарификации - с каждого кв. м. общей площади. Но, например, в коттедже площадью 300 метров может быть зарегистрирован один человек - и мусора он производит никак не больше собственника 50-метровой квартиры. А платить за вывоз мусора будет в 6 раз дороже, что по новым расценкам составит 2400 рублей. Разумеется, жители частного сектора не торопятся заключать договоры.

Переход к новым тарифам будет дифференцированным и учтет интересы всех категорий граждан

"У нас особая ситуация, - объясняет Хромушин. - Летом в области появляются порядка двух млн дачников, которые в своих индивидуальных жилых домах и дачах не регистрируются. Но весь сезон живут и мусор производят". Если рассчитывать тариф по количеству зарегистрированных, то именно на их плечи упадут те расходы на вывоз и утилизацию мусора, которые будут нести коммунальщики, обслуживая дачников. Это еще более несправедливо, считают власти. Но и делать мусорный тариф "золотым" тоже не собираются. "Мы определили так называемый социально-комфортный дом площадью до 150 квадратных метров, на которые собственник сможет получить скидку до 50%. Тем, у кого дома больше, будем рекомендовать заключать договоры на вывоз мусора не по нормативам, а по факту - сколько вывезли, за столько и заплатили", - говорит министр.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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