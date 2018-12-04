Путин призвал не оставлять жителей Тверской области без телевидения

О переходе Тверской области на цифровое ТВ и туристическом будущем региона президент поговорил с губернатором Игорем Руденей.

"Вы перешли на "цифру" по телевидению?" - сразу спросил Владимир Путин. Ответ был утвердительным. Руденя также заметил, что главное - обеспечить возможность перехода всем жителям, "вне зависимости от возможностей, возраста и материального благополучия". Подготовлена программа поддержки для нуждающихся, средства выделены. И соцзащита сделала программу по выплатам гражданам, которые могут прийти попросить компенсацию по приобретаемым приставкам - если их ТВ не принимает цифровые сигналы, сообщил он.

Глава государства призвал "не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания" и попросил главу региона все лично проконтролировать: "Чтобы нагрузки не было излишней на людей - первое. И второе - чтобы никто не остался без вещания". "Все будем контролировать, - заверил собеседник. - Самое главное, что у людей появилась возможность бесплатно, на безвозмездной основе, смотреть 20 каналов в цифровом качестве".

"Приставки нужны, деньги нужно платить за это", - заметил президент. "Приставка - это одноразовая покупка. Но большинство телевизоров, которые у людей есть, современные и уже имеют формат приема этого цифрового сигнала", - сказал Руденя. "Внимательно посмотрите за каждой семьей", - указал Путин. "Все сделаем", - заверил собеседник.

"Я смотрю, у вас рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы - 110,3 процента за девять месяцев", - констатировал глава государства. "Чтобы у нас был рост зарплаты в бюджетной сфере, мы последние изменения в бюджет приняли в ноябре, и на следующий год также заложили рост не менее 4,2 процента, для того чтобы заработная плата была не меньше МРОТ", - сообщил губернатор. На вопрос о задолженности по зарплате он назвал цифру около 60 млн рублей, добавив, что это по старым предприятиям, которые обанкротились или не работают. "Но речь идет не только о тех предприятиях, которые обанкротились, есть и действующие предприятия", - обратил внимание президент. Руденя обещал еще раз все проверить. "Посмотрите еще раз и с собственниками поработайте", - указал глава государства.

Рассказал Руденя и о масштабных туристических планах: создать речной вокзал, который соединяла бы железная дорога с Ленинградским вокзалом Москвы. "Это такой сталинский ампир, для того чтобы сохранить стилистику и московского речного вокзала, и тверского", - уточнил губернатор.

"Мы хотим, чтобы люди, которые будут путешествовать по водным путям, могли доехать на поезде "Ласточка", который у нас сейчас ходит, из Москвы без остановок до "Волжского моря", до Завидово, ориентировочно это 1 час 40 минут в пути", - пояснил Руденя. "Сейчас проход на судах через шлюзы из Москвы до "Волжского моря" составляет порядка 9 часов", - сравнил он. И еще пригласил президента на туристический форум, который каждое лето проходит в Конаково.