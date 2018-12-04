Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево

Новости

США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном 21:40
Джабаров: Россия передала США документы о полном соблюдении ДРМСД 21:38
В Шереметьево прокомментировали новое название аэропорта 21:31
Президент Сербии провел консультации с послами РФ, КНР и США 21:27
Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований 21:20
Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода 21:14
Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД 21:08
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года 21:07
Гонконг, Бангкок и Лондон возглавили сотню самых популярных городов мира 20:58
В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России 20:54
Правительство Мэй потерпело поражение в палате общин за неделю до голосования по Brexit 20:47
Путин: Национальной спортивной премии удостаиваются выдающиеся люди 20:24
Москвич нашел на улице миллион рублей 20:19
Балканские спасатели прошли подготовку у российских кинологов 20:12
РФ указала ОБСЕ на негативные последствия военного положения на Украине 20:09
Вокзалы Москвы проверяют из-за звонков об угрозе взрыва 20:07
Опубликовано видео с места взрыва в Подмосковье 20:07
В Феодосии открылся музей рыбы и рыболовства 20:00
СК: В уголовном деле мэра Оренбурга появились новые эпизоды 19:39
Москвич чуть не погиб, открыв пакет с инжиром 19:37
Видео: Украинского эксперта прогнали из студии "Россия 1" 19:37
В Уфе на работников филармонии упала балка 19:26
ФАДН: Более 3 млн иностранцев могут работать в России нелегально 19:22
Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку на Ближнем Востоке 19:12
Израиль проинформировал РФ об операции "Северный щит" на границе с Ливаном 19:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
04.12.2018 20:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево

Текст: Сергей Бабкин
Двум столичным аэропортам Домодедово и Шереметьево присвоят фамилии великих соотечественников.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В Шереметьево Boeing начал взлет без команды

Об этом стало известно по итогам конкурса "Великие имена". Их озвучили сегодня вечером в эфире телеканала "Россия 1".

Большинство респондентов выбрало для Шереметьево имя великого писателя Александра Пушкина. А в Домодедово победил ученый Михаил Ломоносов. А вот для Внуково придется провести второй тур. Дело в том, что там больше всего голосов набрала фамилия одного из создателей мировой авиакосмической отрасли Сергея Королева. За него же проголосовали и жители Самары, выбирая новое имя для своего международного аэропорта.

Отметим, что результаты конкурса станут основанием для обращения к властям Москвы. Ни один из аэропортов не изменит названия, к ним просто добавится фамилия великого деятеля прошлого: Домодедово имени Ломоносова и Шереметьево имени Пушкина.

Аэропорт Симферополя получит имя художника Ивана Айвазовского
Омскому аэропорту присвоят имя Егора Летова
Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Компании Авиация Аэропорт Домодедово Компании Авиация Аэропорт Внуково Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД
ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине
Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево
Госдума призвала мир осудить провокации со стороны Киева