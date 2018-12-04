Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево

Двум столичным аэропортам Домодедово и Шереметьево присвоят фамилии великих соотечественников.

Об этом стало известно по итогам конкурса "Великие имена". Их озвучили сегодня вечером в эфире телеканала "Россия 1".

Большинство респондентов выбрало для Шереметьево имя великого писателя Александра Пушкина. А в Домодедово победил ученый Михаил Ломоносов. А вот для Внуково придется провести второй тур. Дело в том, что там больше всего голосов набрала фамилия одного из создателей мировой авиакосмической отрасли Сергея Королева. За него же проголосовали и жители Самары, выбирая новое имя для своего международного аэропорта.

Отметим, что результаты конкурса станут основанием для обращения к властям Москвы. Ни один из аэропортов не изменит названия, к ним просто добавится фамилия великого деятеля прошлого: Домодедово имени Ломоносова и Шереметьево имени Пушкина.