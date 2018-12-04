Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований

Подорожание парковки на улицах столицы с 15 декабря прокомментировал в прямом эфире радио "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя Департамента транспорта Сергей Андрейкин. Он отметил, что произойдет это точечно, а не по всему городу. Кроме того, в центре Москвы за последние два месяца создано порядка 650 парковочных мест.

Он рассказал: "Изменением правил о парковании будут затронуты всего 5 процентов улиц. Это точечно выбранные улицы по результатам исследований РЭУ имени Плеханова, наших совместных объездов с представителями Плешки и с ГИБДД. К принятию решения привлекались местные жители, а также муниципальные депутаты".

Улицы, где парковка подорожает, расположены в центре Москвы. Максимальный тариф - 380 рублей в час - будет установлен на улицах возле Москва-Сити, Тверской, Арбата, Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной улице: на них парковка в воскресенье станет платной.