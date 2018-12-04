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04.12.2018 23:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Машину - на стоянку

У таксистов, не прошедших медосмотр и техконтроль, могут изъять автомобиль
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7736 (273)
Сотрудники ГИБДД и Московской административной дорожной инспекции проводят совместные рейды, в ходе которых могут изъять автомобиль, если выяснится, что водитель такси не прошел медосмотр, а его машина - техконтроль. Как выяснил корреспондент "РГ", изъято уже 800 машин.

"Если таксист плохо себя чувствует или переутомлен, он не должен находиться за рулем и подвергать опасности себя и пассажиров. Изъятие автомобиля позволит сократить количество аварий с участием такси", - пояснили "РГ" в пресс-службе МАДИ. В ведомстве пояснили, что такую меру по закону они могли применять и раньше, но не делали этого. Прибегнуть к ней заставило желание хоть как-то обуздать таксомоторы, аварии и ЧП с которыми становятся все заметнее в общей картине столичных ДТП. Только за первые шесть месяцев этого года в Москве произошло более 400 аварий с участием такси - это почти на 40% больше, чем за тот же период 2017 года. По данным ГИБДД, машины с шашечками фигурируют в каждом десятом столичном ДТП. Недавно, например, тяжелый "майбах" буквально расплющил такси "хэнде" на Кутузовском проспекте - водитель корейской иномарки погиб на месте, а молодая пассажирка сильно пострадала. Судя по записи с видеорегистратора, таксист потерял управление и на огромной скорости вылетел на встречку. Еще свежо в памяти и страшное происшествие на Ильинке во время ЧМ-2018, когда таксист уснул за рулем и сбил сразу восемь пешеходов на тротуаре - тогда только чудом никто не погиб, а среди пострадавших оказались и мексиканские болельщики.

Только за шесть месяцев этого года в Москве произошло более 400 аварий с участием такси

"Аварии с такси происходят прежде всего из-за несоблюдения режима труда и отдыха водителями", - рассказал "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, руководство таксопарков нередко просто закрывает глаза на отсутствие техконтроля за машиной и медосмотра водителей. А частникам вообще приходится самим искать медиков и механиков для заветной отметки в путевом листе: "Проверка же должна быть простой, понятной и быстрой. Пока же единого подхода нет - таксистам нужно куда-то ехать и стоять в очереди по полдня", - пояснил эксперт.

Агрегаторы уже взялись за разработку телеметрической системы, которая могла бы дистанционно оценить состояние здоровья водителя, что не только повысит безопасность перевозок, но и облегчит жизнь самим таксистам. Но пока, считают дорожные инспектора, и административные меры не лишние.

Фото: Сергей Михеев
Платная парковка в центре столицы подорожала

Напомню, минувшим летом "РГ"уже писала об участившихся случаях в городе ДТП с участием такси. В частности, одной из причин этого, по мнению экспертов, являются водители-мигранты. Многие из них не имеют опыта вождения автомобиля в большом городе, а зачастую просто не знают российских ПДД. Сейчас в Москве водителям с иностранными правами запретили работать в такси. Исключение составляют граждане Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Но ситуация на дороге, увы, не улучшилась. Поэтому поиск мер, способных навести порядок в такси, продолжается на всех уровнях власти.

Справка "РГ"

Изъятие автомобиля - обеспечительная мера, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях (ст. 27.10 КоАП РФ). Автомобиль при этом помещается на спецстоянку, где он находится на время проведения расследования и проверки таксомоторной компании.

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