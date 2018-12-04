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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дальний Восток станет ближе

На Тверской площади появилась рыбацкая деревня
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
На Тверской площади во вторник открывается широкая Дальневосточная ярмарка, где москвичей ждет дегустация рыбы и представления. Такая ярмарка проходит в столице уже второй раз. С 3 по 9 декабря они будут угощать горожан и их гостей знаменитыми на весь мир деликатесами, а также познакомят со своей культурой и бытом.

Напомню, ярмарка открывается в рамках Дней Дальнего Востока в Москве, которые начались еще с 9 ноября, когда по Кольцевой линии метро начал курсировать "Дальневосточный экспресс".

Фото: Пресс-служба Минвостокразвития.
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Тверская площадь разделена на две зоны. Первая - у памятника Юрию Долгорукому, с шале, где торгуют сувенирами, изделиями народных промыслов и национальной одеждой. Тут же можно купить мед, травы. Главная зона - вокруг фонтана, с рыбацкой деревней. Чего тут только нет! Свежая, слабосоленая и копченая рыба, икра, креветки, крабы, рыбные пельмени, консервированные горбуша и сайра... Жители Якутии обещают накормить москвичей мускуном, нельмой, омулем, чиром, ряпушкой и другой рыбой, которая водится только в северных реках. "Москвичей ждет целая рыбная неделя с дальневосточными деликатесами, - рассказал "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - В этом году в ярмарке принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Они привезли в столицу более 10 тонн рыбной продукции". Цены на ярмарке, как в магазинах, но продавцы обещают удивить вкусом и качеством. В павильоне Магаданской области можно купить килограмм креветок за 1000 рублей, филе кеты тут стоит около 700 рублей за кг, а упаковка (500 грамм) мяса краба - 1500 тысячи рублей.

Можно купить икру, оленину с Чукотки, мед и травяные чаи с Амура - в обычное время их в столице не встретишь

А еще можно купить икру, оленину с Чукотки, мед, кондитерские изделия и травяные чаи из Амурской области, которых в обычное время в столице не встретишь. В ресторанах - блюда из морепродуктов и мастер-классы по их приготовлению, шеф-повар из Бурятии готовит буузы, внешне напоминающие манты, а на десерт - пирожное из черемуховой муки. Его коллега с Камчатки угостит бургерами с олениной, крабом и треской, бутербродами с лососем и палтусом, пельменями с морским гребешком и креветками. И все это застолье - под обрядовые танцы эвенов, ительменов, коряков и, конечно, горловое пение и игру на хомуте.

В оформлении Тверской площади участие принимали сами дальневосточные регионы. Обустраивали свои павильоны и наряжали. А три региона решили сделать гигантские арт-объекты. Камчатский край построил павильон "Кринка" в форме глиняного горшка для молока. Внутри можно посмотреть фильмы о крае и фотовыставку. Приехал к москвичам и Дед Мороз из Якутии - Чысхаан. Он исполнит заветное желание. Например, в павильоне "Гостиная" расскажут о "Дальневосточном гектаре" и помогут обзавестись заветными "сотками" на Дальнем Востоке.

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