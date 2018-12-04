В каких регионах ЦФО вырастут доходы населения

Сразу два региона ЦФО попали в первую десятку субъектов РФ, где эксперты предрекают наибольший реальный рост денежных доходов населения. С результатами исследования и ситуацией на местах ознакомился корреспондент "РГ".

Анализ провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ. Общий вывод: рост реальных располагаемых доходов населения в ближайшие два года будет близким к нулю. Однако эксперты все же выделили десять субъектов РФ, жители которых, предположительно, начнут зарабатывать заметно больше, чем в 2018 году.

- Наилучшие перспективы роста реальных доходов в течение ближайшего года имеются в Республике Крым, Севастополе, Самарской, Ленинградской, Орловской и Костромской областях, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Там сохраняются самые оптимистические настроения. В перспективе именно в этих регионах можно ожидать роста реальных доходов.

По подсчетам экспертов, в Крыму в 2019 году рост доходов может составить 6,5 процента, в Севастополе - 5,2. Это безусловные лидеры, которые оторвались от конкурентов. Для сравнения: лидеры в ЦФО - Орловская и Костромская области - поделили пятое и шестое места. Прогнозируемый рост доходов в них составляет 2,3 процента.

На 16-м месте национального рейтинга расположилась Курская область (рост - 1,5 процента), на 18-м - Воронежская область (1,4), на 19-м и 21-м - Калужская и Тамбовская области (по 1,3). В "минус" уйдет Тула и Владимир. В этих субъектах аналитики ожидают снижения доходов на 0,5 и 0,4 процента соответственно.

В целом по стране реальные располагаемые доходы населения будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5 до 1,5 процента в годовом исчислении. Поясним: речь идет о расчетном показателе. Он вычисляется по формуле "доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен".

- Мы измеряем потребительские настроения, - поясняет Алексей Зубец. - У нас существует математическая модель, которая связывает их с перспективами роста реальных доходов.

Речь идет о готовности покупать недвижимость разных ценовых категорий, а также продукты длительного пользования, включая крупную бытовую технику и автомобили. Методами социологии эксперты замеряют готовность людей приобретать те или иные товары и услуги. Потом пересчитывают их в рост реальных доходов в соответствии с моделью.

- В названных регионах находится самое большое количество людей, намеренных совершать крупные покупки, что невозможно без роста реальных доходов, - продолжает Алексей Зубец. - То есть люди на местах своим экономическим поведением говорят о том, что на данных территориях существуют предпосылки для роста реального благополучия граждан.

Отметим, что не стоит путать доходы с зарплатой. С точки зрения статистики это совершенно разные показатели. Причем разница в суммах порой бывает значительной. Так, по данным Орелстата, в Орловской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 26295,4 рубля. А среднедушевой доход - 23272 рубля.

Орловская и Костромская области поделили пятое и шестое места: прогнозируемый рост доходов у них - 2,3 процента

Дело в том, что при расчете доходов учитываются все категории граждан, включая пенсионеров и льготников. Помимо зарплаты, в формулу попадают пенсии и социальные выплаты. Поскольку количество пенсионеров велико, средние доходы в итоге уступают средней зарплате.

"В Орловской области на учете состоит около 271 тысячи пенсионеров, - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ. - Из них 189 тысяч человек получают страховые пенсии по старости, остальные - по государственному пенсионному обеспечению. Средний размер назначенных пенсий сложился в сумме 12938 рублей в месяц".

- Сжатие реальных располагаемых доходов может также происходить под влиянием роста налогов на недвижимость, землю и транспорт и приравненных к ним платежей, например штрафов, премий по полисам ОСАГО и другое, - считает Алексей Зубец. - К неблагоприятным обстоятельствам относится и накопление кредитов, выплаты по которым снижают показатели реальных доходов граждан.

Например, в Орловской области в первом полугодии 2018 года жителям было выдано займов более чем на 23 миллиарда рублей. Это на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает региональное отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, накопленный ссудный портфель орловцев составляет 54,5 миллиарда рублей.

Однако стоит отметить, что и объем вкладов местных жителей в кредитных учреждениях региона с начала года вырос на 2,4 миллиарда и достиг отметки 82,8 миллиарда рублей. Косвенно это подтверждают прогнозы столичных экспертов. Впрочем, показатели кредитования и рост объемов банковских вкладов физлиц тоже были учтены исследователями.

- В 2017-2018 годах ситуация с долгами по кредитам стабилизировалась, - считает глава Национального бюро кредитных историй Александр Викулин. - Однако основные риски остаются прежними. Один из них - снижение или отсутствие роста реальных доходов населения.

К слову, разница существует и между номинальной начисленной и реальной зарплатой. Так, в Костромской области первая составляет 27399 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 11,2 процента. В то же время реальная зарплата увеличилась на семь процентов. Обусловлено это тем, что статистики учитывают инфляцию, которая частично "съедает" рост доходов. "Заработная плата в Костромской области обеспечивает 2,5 прожиточного минимума, установленного для населения, - сообщили в Костромастате. - В 2017 году показатель составлял 2,2 прожиточного минимума".

Есть регионы, в которых, несмотря на внешние неблагоприятные обстоятельства, произойдет рост реальных располагаемых доходов граждан. Так считают в Финансовом университете. Расчеты показали, что к их числу можно отнести Белгородскую, Тверскую, Рязанскую, Ярославскую и Брянскую области. Рост доходов там ожидается в интервале от 0,1 до 0,3 процента.

В регионах тоже делают прогнозы. Как сообщили в правительстве Орловской области, недавно была утверждена стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Причем ее сформировали не только и не столько на данных расчетов о предполагаемом будущем, сколько на статистике предыдущих пяти лет.

"Рост инфляции привел в 2015 году к снижению реальной заработной платы на 10,8 процента и реальных среднедушевых денежных доходов населения на 2,1 процента при их номинальном росте, - признали в областном департаменте экономического развития. - По итогам 2017 года падение реальных денежных доходов населения продолжилось и составило 1,2 процента".

Орловские чиновники в целом согласны с выводами экспертов Финансового университета. Заложенные в региональную стратегию параметры близки к тем, которые привели авторы исследования. Так, по данным областного правительства, по итогам 2018 года среднемесячный доход на душу населения составит 25350 рублей, что выше уровня 2017 года на 4,8 процента.

"Превышение темпов роста показателей уровня жизни населения относительно среднегодовой инфляции приведет к росту реальных среднедушевых денежных доходов на 2,6 процента к 2021 году, реальной заработной платы - на 5,8 процента, - сообщили в региональном правительстве. - Соотношение среднемесячных доходов и прожиточного минимума в прогнозном периоде сохранится на уровне 2,6-2,5 раза".

Впрочем, существует и пессимистический сценарий. Согласно ему в ближайшие три года для внебюджетного сектора "по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе за счет оптимизации системы оплаты труда и сокращения численности работников".