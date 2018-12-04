В Калуге одобрили бюджет на 2019 год

3 декабря состоялось совместное заседание комитетов городской Думы под председательством главы бюджетного комитета Константина Сотскова. В первом чтении был одобрен проект бюджета Калуги на 2019 год.

В ходе первого чтения утверждаются источники финансирования и основные параметры бюджета.Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2019 год составит 11 миллиардов 269,9 миллионов рублей, ожидается, что безвозмездные поступления составят 6 миллиардов 421,8 миллионов рублей. Собственные доходы муниципалитета на 2019 год прогнозируются в объеме 4 миллиарда 848 миллионов рублей, из них налоговые поступления составят 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Объем поступления в 2019 году налога на прибыль организаций прогнозируется в сумме 83,7 млн. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2019 году составит 2 миллиарда 184 миллиона рублей. Прогнозируемые объемы поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2019 году составят 1 миллиард 342 миллиона рублей. Объем поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2019 году прогнозируется в сумме 258,3 млн. рублей. Поступления налога на имущество физических лиц планируются в объеме 86,4 млн. рублей, налога на имущество организаций - в объеме 104,7 млн. рублей. Поступления земельного налога запланированы в сумме 256,5 млн. рублей.

К неналоговым доходам муниципалитета относятся доходы от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, доходы от оказания платных услуг, также штрафы, санкции и возмещение ущерба. Неналоговые доходы бюджета Калуги на 2019 год прогнозируются в сумме 447 миллионов рублей. Прогноз поступлений государственной пошлины составляет 50,7 млн. рублей.

Общий объем расходов бюджета на 2019 год определен в сумме 11 миллиардов 519,9 млн. рублей. Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы планируется направить 65,2% расходов - 7 миллиардов 514,4 млн. рублей. Дефицит бюджета в 2019 году планируется на уровне 250 миллионов рублей, основным источником финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств будет являться привлечение кредитов. Резервный фонд городской управы составит 20 миллионов рублей.

Были одобрены и поправки в бюджет текущего года. 4 миллиона 146 тысяч рублей будет направлено на организацию работ по повышению безопасности дорожного движения. 1 миллион 776 тысяч рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, 1 миллион 740 тысяч рублей - на содержание парков и скверов. 909 тысяч рублей выделяется на организацию диспетчерского обслуживания транспортных средств. 350 тысяч рублей будет выделено на капитальный ремонт спортивного зала школы № 5.

Также в ходе заседания комитетов был одобрен проект реализации в Калуге инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование представляет собой совокупность основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

Проекты инициативного бюджетирования будут направлены на развитие (за исключением капитального строительства и реконструкции) объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов благоустройства и озеленения, детских игровых площадок и комплексов, спортивных площадок, мест массового отдыха и автомобильных дорог местного значения.

Городской думой будет утвержден порядок реализации инициативного бюджетирования, включая формы документов, представляемых инициативными группами граждан для участия в конкурсном отборе проектов. Порядок проведения конкурсного отбора проектов, состав конкурсной комиссии, а также методика оценки проектов инициативного бюджетирования будут утверждены постановлением городской управы. Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств городского бюджета, жителей Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Минимальная общая доля софинансирования жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит не менее 5% общей стоимости проекта.

- Главной задачей проекта станет повышение активности жителей, их вовлечение в решение вопросов местного значения, - отметила председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская, - во многих регионах страны уже успешно реализуются проекты инициативного бюджетирования, уверена, что и в Калуге мы получим позитивный отклик жителей.

Был одобрен проект постановления губернатора Калужской области "Об установлении предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". Предельные индексы роста платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год устанавливаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по согласованию с представительными органами муниципальных образований. Предлагаемое двухэтапное установление предельных индексов призвано учесть повышение НДС в январе 2019 года в тарифах на коммунальные услуги. Рассчитанный министерством конкурентной политики Калужской области предельный индекс роста платы за ЖКУ на период с 1 января по 30 июня 2019 года составит - 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года для большинства категорий граждан - 2%.

Вместе с тем жителей малоэтажных многоквартирных домов, обеспеченных централизованным отоплением и не имеющих приборов учета, в октябре 2019 года ждет увеличение платы за отопление. Причиной роста является вступление в силу новых нормативов по отоплению, утвержденных приказом министерства тарифного регулирования Калужской области. В октябре 2019 года плата за отопление возрастет на 70% для 398 человек - жителей одноэтажных многоквартирных домов. Для граждан, проживающих в двухэтажных домах, в зависимости от вида благоустройства размер платы за отопление увеличится в октябре 2019 года на 54 - 59%. Численность населения, проживающего в таких домах - 14,5 тысяч человек. Для граждан, проживающих в трех- и четырехэтажных многоквартирных домах в зависимости от года постройки и благоустройства размер платы увеличится на 5 - 8 %.

Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, с 2016 года с гражданами, проживающими в малоэтажных домах, проводилась работа по минимизации расходов на отопление: установка приборов учета и переход на индивидуальное отопление, всего на индивидуальное отопление было переведено 86 малоэтажных домов. Парламентарии обсудили меры поддержки граждан, попадающих под увеличение нормативов. Михаил Смирнов предложил разработать муниципальную программу по установке общедомовых либо индивидуальных приборов учета тепловой энергии для малоэтажных домов.



- В этих домах проживают далеко не самые обеспеченные граждане, - поддержала коллегу Марина Ставиская, - повышение размера платы на 60 - 70% будет для них очень болезненным, управлению ЖКХ необходимо проработать комплекс мер по их поддержке, тем более, что многие дома не смогли перейти на индивидуальное отопление лишь из-за того, что не удалось убедить жильцов одной - двух квартир.

Андрей Макаров также отметил, что в категорию малоэтажных попадают многие старые шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями, которые технически невозможно перевести на индивидуальное отопление. Светлана Мартынова в свою очередь высказала сомнения в том, что установка общедомовых приборов учета позволит уменьшить платежи за отопление: в старых домах с высокими теплопотерями плата по счетчикам может даже возрасти по сравнению с нормативом.

- Все меры социальной поддержки малообеспеченных граждан сохраняются в полном объеме, - подвел итоги обсуждения председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константин Сотсков, - Специалистам городской управы необходимо будет рассмотреть возможность предоставления дополнительных субсидий и компенсаций по оплате ЖКУ для жителей малоэтажных домов. Управлению ЖКХ следует продолжать работу по переходу на индивидуальное отопление, кроме того, часть малоэтажных домов признана ветхими и аварийными, возможно их удастся расселить в обозримом будущем.

Все предложения депутатов будут направлены в управление ЖХК, вопрос о выходе из сложившейся ситуации и мерах поддержки граждан будет отдельно рассмотрен на заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству.