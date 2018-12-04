Отправляясь в кино, москвичи уже скоро смогут там же, в кинотеатре, позагорать, сходить в кафе, заняться фитнесом или просто полюбоваться с высоты Белокаменной. Для этого достаточно просто подняться на крышу. Первые четыре кинотеатра с зелеными кровлями планируется ввести в эксплуатацию в будущем году.

Речь идет о хорошо знакомых всем старых, еще советских кинотеатрах: "Будапеште", "Орбите", "Софии" и "Ангаре". В числе остальных примерно таких же 39 кинотеатров четыре года назад их выкупила девелоперская компания с целью реконструкции. Городские власти вынуждены были выставить на аукцион. Ведь кинопоказы к тому времени шли уже только в 11, остальные 28 закрыли из-за аварийного состояния или в них шла стихийной торговля. Реконструкция должна подарить им вторую жизнь в роли районных центров, где найдется место культурной, развлекательной и торговой функциям. А 25 из этих центров открывают для посетителей и свои кровли.

"Эти крыши станут новыми городскими общественными пространствами, где будут проводиться сезонные выставки, ярмарки, мастер-классы для разных возрастных категорий, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании-девелопера. - Смогут жители там на свежем воздухе заниматься и спортом, встречаться с друзьями или просто наслаждаться видами на свой район". Для этого кровли озеленят кустарниками и цветниками, оборудуют шезлонгами, зонтиками, киосками с напитками и готовой едой, столиками и стульями. Ну, а чтобы у посетителей не закружилась голова от взгляда с высоты вниз, на краю установят защитные ограждения с предупреждающими знаками.

Первым в обновленном виде москвичи увидят кинотеатр "Ангара" на Чонгарском бульваре в районе Зюзино. Его обещают сдать уже предстоящей весной. Благодаря увеличению этажности площадь здания увеличится в четыре раза. На третьем ярусе расположится многозальный кинотеатр на 400 мест, а рядом фудкорт с выходом на крышу. С кровли площадью 760 "квадратов" откроется живописный вид на пруд и сквер площади Вишневского. Летом там приятно будет посидеть на солнышке.

В обновленном "Будапеште" появится еще и смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на Лианозовский питомник в районе Бибирево. Изменится и внешний облик кинотеатра - на смену серым каменным фасадам придет облицовка из стекла и светлых глянцевых панелей. Но самая большая эксплуатируемая кровля у "Софии" в Измайлово - площадью 3700 "квадратов". Чтобы заполнить дополнительные площади именно тем, в чем нуждаются жители, компания провела социологическое исследование в каждом из районов. Оказалось, что 46% опрошенных москвичей проводят все свободное время именно в своем районе. Но для того, чтобы отдохнуть с друзьями и семьей, большей части людей приходится ехать в центр города или, наоборот, в моллы за МКАД. Жители Нагорного района, где расположен кинотеатр "Ангара", пожаловались, что им негде даже погулять. В Нагатинском Затоне, возле "Орбиты", не хватает магазинов шаговой доступности, в Бибирево - у "Будапешта" - высока потребность в культурном досуге, а в Северном Измайлове, где находится "София", как раз нет кинотеатра. "С учетом этих запросов и разрабатывается концепция наполнения каждого районного центра", - объяснили "РГ" в компании. Крыши же способны во многом решить проблемы, о которых говорят горожане.

По мнению экспертов, создание эксплуатируемых кровель - прекрасная идея, которую Москве стоит активнее внедрять. "В городе не так много земли, и любое общественное пространство на вес золота. Поэтому от использования крыш выигрывают и жители, и бизнес. Озеленение их к тому же поможет городу вернуть утерянные уголки природы, восстановить микроклимат", - считает урбанист Аркадий Гершман. Он напомнил, что в столице уже есть успешные примеры создания открытых кровель - например, в бизнес-центре на Шереметьевской улице. Но самая известная такая площадка - это парк "Зарядье", который практически весь расположен на крышах концертного зала, большого паркинга и ряда других объектов.