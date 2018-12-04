В Москве подвели итоги Года волонтера

В Москве в эти дни проходит невероятная по своим масштабам акция: 15 тысяч неравнодушных граждан со всех регионов нашей страны и 120 зарубежных стран прибыли на Международный форум добровольцев, чтобы подвести итоги Года волонтера. Горожане и сельские жители, веселые студенты и серьезные взрослые, россияне и иностранцы, всех собравшихся объединяет одно - они делают добрые дела вне зависимости от времени года и занятости. И делают их бескорыстно.

- У добра нет каникул, ограничений по возрасту, нет политических или территориальных границ. Это все ерунда, - сказал, открывая форум, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. - Для людей, которые хотят творить свою судьбу и судьбу своей страны, менять окружающий мир, делать добро, делают это добро и щедро делятся им с другими, никаких границ нет и не может быть.

Он поблагодарил собравшихся за их работу, отметив, что сейчас уже нет таких областей, где бы не работали волонтеры: "Это больницы и фельдшерско-акушерские пункты, которые отремонтировали и восстановили волонтеры-медики, это защита природы и помощь бездомным животным, это более 10 тысяч человек, которых нашли добровольцы поисковых отрядов".

34 процента взрослых граждан страны разделяют ценности добровольчества

2018 год в России был объявлен Годом добровольца. Это было сделано для того, чтобы люди, готовые бескорыстно помочь ближнему, могли это делать без помех. И надежды авторов идеи оправдались. По разным данным, в начале 2018 года насчитывалось от 5 до 7 миллионов добровольцев и 15 процентов взрослого населения подтверждали свое участие в волонтерской деятельности. Сегодня, по результатам исследований фонда "Общественное мнение", в нашей стране более 14 миллионов волонтеров и 34 процента взрослых граждан разделяют ценности добровольчества. Сейчас в России действует 50 организаций по поддержке волонтерства. Еще в 10 регионах они скоро начнут работу. Вокруг этих центров собираются неравнодушные люди из бизнеса, власти, некоммерческих организаций. Доброволец может получить там любую помощь, в том числе и финансовую.

О финансовой помощи на форуме рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Бюджет плановых мероприятий по поддержке добровольчества до 2024 года составит 7,4 млрд рублей", - сказала она. Голикова отметила, что проект "Социальная активность" станет составной частью национального проекта "Образование", сейчас разрабатывается его детальный паспорт. Социальная активность - важный элемент воспитательной работы учащихся в общеобразовательных организациях. К 2024 году численность обучающихся, вовлеченных в деятельность волонтерских объединений к 2024 году, составит 8,8 млн человек".

По итогам конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 26 регионов получат субсидию из федерального бюджета на общую сумму 200 млн рублей. Конкурс будет проводиться каждый год до 2024 года включительно. С 2019 года общая сумма субсидий из федерального бюджета будет увеличена с 200 млн рублей до 250 млн.