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04.12.2018 11:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пройдет ледяной дождь

Текст: Сергей Бабкин

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о возможном ледяном дожде. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, этому явлению может поспособствовать кратковременное потепление.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В Гидрометцентре прогнозируют теплую зиму в 2019 году

Сейчас в столичный регион стремится теплый воздух с Атлантики. Уже сегодня ближе к вечеру начнутся осадки. Температура воздуха составит 0 - плюс 2 градуса. Это и есть идеальные условия для ледяного дождя. Когда капли с неба попадут на тротуар с минусовой температурой - тут же произойдет замерзание.

Впрочем, ледяного дождя не стоит опасаться - это локальное явление, обледенение тротуаров возможно лишь местами, только в ряде районов запада, северо-запада Московской области и соседних регионов.

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