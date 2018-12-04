В Москве пройдет ледяной дождь

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о возможном ледяном дожде. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, этому явлению может поспособствовать кратковременное потепление.

Сейчас в столичный регион стремится теплый воздух с Атлантики. Уже сегодня ближе к вечеру начнутся осадки. Температура воздуха составит 0 - плюс 2 градуса. Это и есть идеальные условия для ледяного дождя. Когда капли с неба попадут на тротуар с минусовой температурой - тут же произойдет замерзание.

Впрочем, ледяного дождя не стоит опасаться - это локальное явление, обледенение тротуаров возможно лишь местами, только в ряде районов запада, северо-запада Московской области и соседних регионов.