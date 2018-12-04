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04.12.2018 21:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Высший бал

11 декабря в Москве будет установлен мировой рекорд по количеству одновременно танцующих молодых людей в военных мундирах
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Пять тысяч кадетов заявили о желании участвовать в Международном Кремлевском кадетском балу.

Бал проходит в третий раз. Место встречи изменить нельзя: образно говоря, это в двух шагах от Кремля, в здании московского Гостиного Двора. Время: 11 декабря в 18.00. В этом году величественное и ослепительно-эффектное шоу приурочено к Дню Героев Отечества, 75-летию со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ и к 300-летию бальной культуры в России.

- На танцевальном полу в вальсе и других танцах закружатся 1,8 тыс. молодых людей - представителей суворовских и нахимовских военно-морских училищ, кадетских классов, - рассказывает Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин. - Мы пригласили и детей-сирот из дальних регионов. Танцующих могло быть и больше, но зал просто не вместит всех желающих. Пришлось даже ввести лимит на гостей.

Тем не менее гостей будет достаточно. И главное - каких! Губернаторы, послы, депутаты и сенаторы, спортсмены-олимпийцы, лидеры всех ведущих политических партий. А главное - Герои Советского Союза и Герои России. По оценке генерала Антошкина, вместе с женами число героев на балу превысит 100.

Фото: depositphotos.com
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- У молодых людей, которые приедут из 60 регионов страны, будет возможность увидеть очень заслуженных людей, - отмечает хозяйка бала Юлия Кирпичникова. - Но также важно: термин "кадеты" объединяет и собственно кадетов, и учащихся кадетских классов в школах. Им надо дать возможность пообщаться, их надо объединить.

Для участников бала организуют автобусные экскурсии по Москве, ребята посетят Музей космонавтики, Оружейную палату Кремля и Президентский полк.

Для некоторых это будут самые яркие ощущения уходящего года. Для кого-то - всей жизни.

- Мы с удовольствием принимаем участие, - говорит официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. - Конечно, у нас не такой богатый опыт, как у коллег из Минобороны. Но Московское президентское училище Росгвардии им. Шолохова выступит на МККБ.

Генерал-майор Грибакин выразил надежду, что как ни велика Москва, но такому грандиозному шоу скоро станет тесно в городе. И бал придет в регионы.

Организаторы сочли предложение актуальным.

Пресс-конференция, посвященная МККБ, проходила в редакции "РГ". Автор этих строк провел блиц-опрос трех генералов. На тему: а не пора ли начать обучать бальным танцам курсантов военных училищ?

Мнения разделились.

Сергей Липовой, ("Офицеры России") Герой России генерал-майор: "Обучаться вальсу нужно еще до школы. Я за то, чтобы в суворовских и нахимовских училищах это обучение вводилось в обязательном порядке. А в военных училищах надо учиться не танцевать, а воевать".

Николай Антошкин: "Считаю, что в военных учебных заведениях следует ввести правила этикета. Потому что из офицеров вырастают крупные руководители, вплоть до губернаторов и высших государственных лиц".

Валерий Грибакин, (Росгвардия): "Лично мне очень много дало обучение в Киевском суворовском училище: были танцы, учили держать вилку, стирать и гладить. Хоть сейчас могу дать мастер-класс, как погладить брюки при помощи нескольких монет. Танцы в военных училищах нужны. В какой форме? Наверное, обязаловка не нужна, обучение танцам и этикету можно проводить факультативно".

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