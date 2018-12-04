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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За аккуратную парковку

Водителям готовы предложить бонусную программу
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7735 (272)
В столице не хватает программы лояльности для водителей, которые часто пользуются платной парковкой. К такому выводу пришли вчера на заседании Общественной палаты Москвы. Глава комиссии по транспорту, руководитель проекта "Пробок. нет" Александр Шумский предложил самым аккуратным автомобилистам, паркующимся по правилам и всегда оплачивающим свою стоянку, давать несколько бесплатных дней пользования парковкой.

Последний месяц в столице бурно обсуждается перспектива развития платных парковок. По данным исследования РЭУ имени Плеханова, на ряде улиц в центре города заполняемость парковочных мест достигает 170%. Подземные же паркинги по-прежнему пустуют, водители не спешат поставить туда свое авто, так как стоянка там часто вдвое дороже. Встал вопрос об очередном повышении платы за уличные парковки - до 500 рублей в час на загруженных улицах, а также об отмене бесплатной стоянки по воскресеньям. Причем сделать это нужно как можно быстрее, говорят эксперты, ибо ЦОДД уже предупредил, что в середине декабря начнется традиционный рост пробок.

Уже в начале декабря на дорогах Москвы появятся новогодние пробки

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, отметил, что в Москве резидентное разрешение стоит слишком дешево - 3 тысячи руб. в год. Роман Сидорчук, профессор кафедры маркетинга РЭУ Плеханова, отметил тенденцию - по данным Яндекса, в 2016-м - начале 2017 года, когда в Москве в последний раз повышались тарифы, произошло снижение занятости парковки, но потом спрос снова резко вырос. Его повышение начинается с девяти часов утра и быстро переваливает 85% заполненности, при которой платная парковка выполняет свою функцию - регулировать движение.

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Структура использования платного парковочного пространства такова: 46% - это те, кто платит за парковку, 21% - те, кто стоит в бесплатный 15-минутный период, 19% - резиденты, 5% - льготники, инвалиды и многодетные, 1% - нарушители. Александр Гривняк, глава "Администратора московского парковочного пространства", отметил, что необходимость повышать цены на парковку назрела: "Тарифы, которые предлагают коллеги (РЭУ им. Плеханова. - Прим. ред.), порядка 500 рублей в час, кажутся на сегодняшний день завышенными, но уже не такими страшными". Что касается предложений по резидентным разрешениям, то сложившаяся система, по мнению чиновника, вполне сбалансирована.

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