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04.12.2018 17:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новой Москве появятся 450 км новых магистральных дорог

Развитие современной транспортной инфраструктуры было и будет одной из главных задач правительства Москвы. О том, на каких задачах сосредоточатся власти в ближайшие год-два, рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости
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До 2023 года, по его словам, в Новой Москве будет построено порядка 450 километров магистральных дорог. Кроме того, необходимо будет повышать транспортную доступность присоединенных к столице территорий, считает Жидкин.

- За шесть с половиной лет в Троицком и Новомосковском округах построено 161 километр дорог, более 100 километров в настоящее время возводится и 170 километров еще находится в стадии проектирования, - рассказал он в интервью газете "Вечерняя Москва". - Это широкие современные магистрали - от четырех до восьми полос движения - дороги с тротуарами, велодорожками, освещением и остановками. Когда появляется дорога, обязательно создается новый маршрут общественного транспорта.

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Параллельно, как считают в департаменте, стоит развивать и жилищное строительство на этих территориях.

- За прошедшие годы построено свыше 10,5 миллиона квадратных метров жилья, - уточнил Жидкин. - Конечно, кроме новостроек нужна и коммерческая недвижимость, ее возвели более трех миллионов "квадратов". Еще более двух миллионов квадратных метров - это малоэтажки и коттеджи.

При этом, по словам чиновника, объем вводимой недвижимости в ближайшие пять лет планируется увеличить от двух до трех миллионов квадратных метров в год.

- Ежегодно прибавляться будет по 200- 300 тысяч "квадратов", - убежден Жидкин.

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