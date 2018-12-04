В Подмосковье четыре человека подорвались на гранате

В Московской области один человек погиб и трое получили травмы при взрыве гранаты.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, инцидент произошел сегодня днем в городском поселении Куровское в Орехово-Зуевском районе. В одной из квартир прогремел сильный взрыв. Одна женщина и двое мужчин получили травмы, их знакомая погибла.

В ходе расследования выяснились некоторые подробности. Недавно один из пострадавших нашел на улице гранату, но полицию вызывать не стал, а отнес опасный боеприпас домой. По всей вероятности, именно он и сработала в квартире. На месте ЧП работают следователи, выясняются все детали инцидента.