Вокзалы Москвы проверяют из-за звонков об угрозе взрыва

Из-за угрозы взрыва оперативные службы начали проверку всех вокзалов Москвы. Об этом со ссылкой на собственные источники в оперативных службах сообщил ТАСС.

Вечером поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных на территории транспортных терминалов. Сначала поступил сигнал о "бомбе" на Рижском вокзале. Затем аналогичные сообщения поступили по Киевскому, Ленинградскому, Белорусскому, Рижскому, Савеловскому, Павелецкому, Курскому и Казанскому.

Отмечается, что при этом все вокзалы работают без сбоев, электрички и дальние поезда идут по расписанию. Проверка терминалов идет без эвакуации.