В отношении руководителей амурской исправительной колонии номер 3, где отбывает наказание член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз, расследуется уголовное дело. Об этом во вторник рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

По его словам, дело было возбуждено по статье 286 УК РФ "превышение должностных полномочий".

Какие-либо детали расследования представитель надзорного ведомства приводить не стал, объяснив, что это прерогатива следственных органов. В Следственном комитете ранее рассказывали, что дело возбуждено пока в отношении "неустановленных должностных лиц из числа сотрудников колонии".

А вот что касается полномочий прокуроров, то по результатам масштабной проверки начальнику регионального управления ФСИН России по Амурской области было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

"После рассмотрения представления трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас посмотрим, что уголовное дело даст, потому что, видимо, дисциплинарного наказания оказалось недостаточно", - сказал Александр Куренной.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что ранее в СМИ были опубликованы фотографии, на которых "Цеповяз и шашлыки жарит, и крабов ест, и пчел опекает всячески". "Мы неоднократно проводили проверку в этой колонии и установили, что должностные лица действовали в интересах заключенного", - рассказал Куренной.