Власти Чукотки предложили помощь пострадавшей от землетрясения Аляске

Оказать помощь и поддержку своим соседям с Аляски, пострадавшим от сильного землетрясения, пообещали власти Чукотки.

На сайте правительства автономного округа сообщается, что глава региона Роман Копин направил письмо поддержки прежнему губернатору штата Биллу Уокеру.

"От имени Правительства Чукотки, жителей округа и себя лично выражаю слова сочувствия людям, пострадавшим в результате землетрясения. Желаем жителям Аляски сил, стойкости и мужества", - говорится в послании.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,0 потрясло южную Аляску в пятницу утром. За ним последовал ряд афтершоков. Стихийное бедствие повредило дома и дороги, разрушило один из главных мостов, ведущих в Анкоридж. Общий ущерб, причиненный штату, пока не оценен. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на Аляске федерального режима чрезвычайной ситуации.