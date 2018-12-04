На Сахалине в декабре идут дожди и неделями не видно солнца. На целую неделю сюда пришел праздник для всех, фестиваль - школа современного искусства "Территория Сахалин".

Дирекцию Дальневосточного фестиваля возглавил народный артист России Евгений Миронов, который и стал одним из застрельщиков этой удивительной арт-затеи.

- Мы в марте прошлого года случайно встретились с тогдашним губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Когда он услышал об идее проведения культурного форума на Дальнем Востоке, то сразу сказал: "Давайте проведем у нас". С того времени прошло меньше года, мы победили всю нашу непобедимую бюрократию, и фестиваль состоялся, - сказал "РГ" Евгений Миронов.

"Территория Сахалин" открылся на большой сцене Сахалинского театрального центра имени Чехова. Спектакль-концерт "Ван Гог. Письма брату" собрал сотни островитян. Евгений Миронов читал письма художника, которые тот на протяжении многих лет, практически до самой своей трагической кончины, писал своему брату Теодору.

На сцене был камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Юрия Башмета.

Полуторачасовая тишина зала сопровождала голос артиста и камерную музыку оркестра. Были показаны многие грани трагической жизни великого и несчастного художника.

- Мы с коллективом сегодня утром прилетели на Сахалин, а завтра снова улетаем. Подобное я совершил в жизни впервые. Скажу вам, что с Женей Мироновым работать - счастье в чистом виде. Где Женя, там только искусство. Когда он на сцене, наша музыка звучит совсем по-другому, появляются другие краски и обертона, - сказал Юрий Башмет.

"Территория Сахалин" - начало большого государственного проекта, открывающего программу развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока на 2019-2020 годы.

"Территория Сахалин" - начало большого госпроекта по развитию театрального искусства в регионах Дальнего Востока на 2019-2020 годы

На остров прилетели десятки молодых режиссеров, актеров, сценаристов, сценографов со всех краев и областей Дальнего Востока.

- Дальний Восток-- это естественный форпост европейской цивилизации, особой частью которой является Россия с ее культурой, в том числе и театральной. Наша программа в первую очередь включает в себя поддержку лучших театральных режиссеров России и Дальнего Востока, оживление творческих связей между театрами такого огромного края, как Дальний Восток, - сказал Евгений Миронов.

В 2019 году в Хабаровске откроется фестиваль театров Дальнего Востока, которого никогда не было за всю историю этого региона.

Всю предстоящую неделю "Территория Сахалин" будет удивлять и учить. Спектакль художественного руководителя Ярославского театра имени Федора Волкова Евгения Марчелли "ГрозаГроза" с Юлией Пересильд в роли Катерины.

Здесь Кабаниха ходит на тонких шпильках, а ее приживалки поют песни Сергея Шнурова, однако трагедия "темного царства" сохраняет свою боль и смысловую глубину.

Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" представит жителям и гостям Сахалина свой спектакль "После вовлеченности", отмеченный национальной премией "Золотая маска".

В фестивальные дни на острове пройдет моноспектакль Авангарда Леонтьева "Наше все... Антон Чехов. Привилегии дамского пола", московский актер Дмитрий Сердюк покажет свой моноспектакль "Наше все... Бродский".

Красноярский ТЮЗ привезет свой знаменитый спектакль для всей семьи "Алиsа", зрители побывают в знаменитой Стране чудес.

В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" открылась выставка "Территория слова", на которой выставлены известные работы литераторов и художников.

На "территории" пройдут читки лучших пьес современных российских драматургов.

В 2019 году территория искусства пройдет на полуострове Камчатка, а еще через год - в Республике Саха (Якутия).