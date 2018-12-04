Прокуратура проверит информацию об отлове детенышей моржей в ДФО

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку сообщения об отлове на Чукотке детенышей моржей для "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает РИА Новости.

Предварительно известно, что пять моржат, вылов которых запрещен, привезли на базу в бухте Средней в Приморском крае, где в неприемлемых условиях содержатся косатки и белухи, за что это место и получило неприятное название от зоозащитников.

Первой о моржах рассказала в своем Facebook руководитель центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван, потом сообщение перекочевало в местную прессу.

"Проводится проверка информации. Она займет около двух недель", - сказала агентству представитель природоохранной прокуратуры Анна Исаева.

Ранее в связи с обнаружением в бухте Средняя более десятка косаток и 90 белух следователи возбудили дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты.