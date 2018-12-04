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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске восемь человек пострадали в ДТП с тремя машинами

Текст: Дина Непомнящая

Утром 4 декабря на участке дороги Ильинка - Некрасовка в Хабаровском районе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Они получили переломы и другие серьезные травмы.

В Приамурье в ДТП с микроавтобусом и внедорожником погиб человек

На сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщается, что, когда специалисты прибыли на место происшествия, детей уже увезли в больницу.

Четверо взрослых оказались зажаты в покореженных автомобилях. Спасателям пришлось извлекать их с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После этого пострадавшим до приезда скорой оказывалась первая помощь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной версии, авария произошла из-за совершения обгона.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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