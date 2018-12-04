В Хабаровском крае произошел пожар на предприятии

Днем 4 декабря в мастерской цеха на территории Дальневосточного производственного объединения "Восход" в поселке Эльбан Амурского района произошел пожар.

"К месту происшествия незамедлительно выехала пожарная команда предприятия, а также подразделения краевого отряда противопожарной службы по повышенному рангу", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Специалисты обнаружили, что внутри здания в шнеке происходит тление невзрывоопасного компонента, необходимого в производстве. Из-за этого цех оказался задымлен.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Никто из людей, находившихся на предприятии, не пострадал.

Причины происшествия и виновные в нем устанавливаются.