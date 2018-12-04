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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье в ДТП с микроавтобусом и внедорожником погиб человек

Текст: Дина Непомнящая

В Сковородинском районе Амурской области 35-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом Mazda Bongo Friendee. В результате аварии девять человек получили травмы и один погиб.

В Приамурье возбудили дело о смертельном ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, скончался 42-летний пассажир Mazda. Травмированы оба водителя транспортных средств и семь их пассажиров.

Следственный отдел ОМВД России по Сковородинскому району возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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