В Приамурье в ДТП с микроавтобусом и внедорожником погиб человек

В Сковородинском районе Амурской области 35-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом Mazda Bongo Friendee. В результате аварии девять человек получили травмы и один погиб.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, скончался 42-летний пассажир Mazda. Травмированы оба водителя транспортных средств и семь их пассажиров.

Следственный отдел ОМВД России по Сковородинскому району возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).