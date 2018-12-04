Во Владивостоке эвакуировали автомобиль вместе с ребенком

Во Владивостоке припаркованный в нарушение Правил дорожного движения автомобиль был эвакуирован специальной службой на арестплощадку. В машине в это время спала шестимесячная девочка. Рассмотреть ее сотрудники Госавтоинспекции и водитель эвакуатора не могли, поскольку стекла авто были затонированы, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Практически сразу же в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступила информация о хищении автомобиля, припаркованного в районе дома №5 на улице Русская, в котором находился ребенок.

Получив информацию, Госавтоинспекторы и владелец автомобиля незамедлительно прибыли на стоянку временного задержания транспортных средств. Там нашли и автомобиль, и ребенка.

Машина принадлежит семье, в которой семеро детей. Родители с грудным ребенком приехали во Владивосток из города Артема за покупками. Жизни и здоровью девочки, которая находилась в салоне иномарки, ничего не угрожает.

А вот в отношении 36-летнего водителя машины составлены административные материалы за оставление малолетнего ребенка в транспортном средстве без присмотра и остановку транспортного средства в неположенном месте.