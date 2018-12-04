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04.12.2018 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке эвакуировали автомобиль вместе с ребенком

Текст: Ольга Журман
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во Владивостоке припаркованный в нарушение Правил дорожного движения автомобиль был эвакуирован специальной службой на арестплощадку. В машине в это время спала шестимесячная девочка. Рассмотреть ее сотрудники Госавтоинспекции и водитель эвакуатора не могли, поскольку стекла авто были затонированы, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Неизвестная попыталась похитить ребенка в красноярской больнице

Практически сразу же в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступила информация о хищении автомобиля, припаркованного в районе дома №5 на улице Русская, в котором находился ребенок.

Получив информацию, Госавтоинспекторы и владелец автомобиля незамедлительно прибыли на стоянку временного задержания транспортных средств. Там нашли и автомобиль, и ребенка.

Машина принадлежит семье, в которой семеро детей. Родители с грудным ребенком приехали во Владивосток из города Артема за покупками. Жизни и здоровью девочки, которая находилась в салоне иномарки, ничего не угрожает.

А вот в отношении 36-летнего водителя машины составлены административные материалы за оставление малолетнего ребенка в транспортном средстве без присмотра и остановку транспортного средства в неположенном месте.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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