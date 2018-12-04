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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил четырехкилометровый столб пепла

Текст: Дина Непомнящая

Во вторник утром расположенный на курильском острове Парамушир, вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой до четырех километров над уровнем моря.

Фото: depositphotos.com
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на пять километров

"Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров", - сообщили агентству "Интерфакс" в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Жителям Северо-Курильска ничего не угрожает. Пеплопадов и запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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