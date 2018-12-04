Забайкальский депутат задержан за воровство леса

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной порубки леса организованной группой лиц. Как сообщает пресс-служба СК по региону, руководил преступным сообществом депутат думы города Петровск-Забайкальский. Он задержан.

"Группа действовала на протяжении длительного времени в Петровск-Забайкальском районе. Имела строгую иерархию, роли участников в ней были четко распределены. Депутат определял места незаконных порубок, подыскивал участников, контролировал сбыт древесины, участвовал в распределении преступного дохода", - заявили в пресс-службе.

Предварительно полиция задержала пятерых ее рядовых участников. В ходе отработки из связей выяснилась причастность муниципального депутата. В связи с этим к расследованию подключился второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

Сейчас чиновник задержан на 48 часов. Вскоре ему будут предъявлены официальные обвинения.