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04.12.2018 09:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Забайкальский депутат задержан за воровство леса

Текст: Алексей Бондарев

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной порубки леса организованной группой лиц. Как сообщает пресс-служба СК по региону, руководил преступным сообществом депутат думы города Петровск-Забайкальский. Он задержан.

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"Группа действовала на протяжении длительного времени в Петровск-Забайкальском районе. Имела строгую иерархию, роли участников в ней были четко распределены. Депутат определял места незаконных порубок, подыскивал участников, контролировал сбыт древесины, участвовал  в распределении преступного дохода", - заявили в пресс-службе.

Предварительно полиция задержала пятерых ее рядовых участников. В ходе отработки из связей выяснилась причастность муниципального депутата. В связи с этим к расследованию подключился второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

Сейчас чиновник задержан на 48 часов. Вскоре ему будут предъявлены официальные обвинения.

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