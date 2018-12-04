Беларусь поставила в Уфу фронтальные погрузчики

Надежность и доступность белорусской техники постоянно привлекает заказчиков из Союзного государства. Буквально накануне Нового года шесть фронтальных погрузчиков "Амкодор-352" переданы городским районам в башкирской столице. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на посольство РБ в России.

На этот раз серийная поставка стала реализацией одного из первых контрактов созданного в Уфе филиала официального дистрибьютора холдинга "Амкодор" в Приволжском федеральном округе России. Он был заключен, уточнили в дипломатической миссии, в рамках выполнения плана мероприятий по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством Башкортостана на 2016-2018 годы.

Стоит напомнить, что еще в декабре прошлого года башкирская столица стала 22-м городом-побратимом Минска. Уфа - один из 15 городов-миллионеров РФ, расположенная на берегах реки Белой. Развитый индустриальный центр по объему промышленного производства справедливо считается одним из влиятельных городов России.

Объединяющих аспектов у городов-побратимов немало. Можно добавить, например, что первые белорусские деревни на территории нынешнего Башкортостана появились еще 250 лет назад. В Уфе и сегодня широко представлена белорусская диаспора, здесь уделяется большое внимание историческому и культурному наследию братского народа.

Что касается выбора уфимских специалистов белорусской модели "Амкодор-352", то она, по их оценке, "наиболее универсальна и оптимально подходит к условиям интенсивной многоплановой работы". Погрузчик позволяет идеально механизировать многие процессы, выполнять землеройно-транспортные, строительно-монтажных, такелажные работы. Его можно использоваться в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, на вспомогательных работах в карьерах.

В церемонии передачи техники, уточняет агентство, приняли участие первый заместитель главы администрации городского округа Салават Хусаинов, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович, руководство администраций районов и дорожных служб.

Как пояснил Салават Хусаинов, потребности Уфы в дорожной и коммунальной технике еще значительны, и руководство города, рассматривая последующие закупки техники, будет иметь в виду высокое качество и надежность именно белорусской техники.