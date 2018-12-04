У пензенских депутатов появились секреты от жителей города. Видимо, народные избранники рассудили: чем меньше знают избиратели, тем крепче спят. Теперь не только обсуждения в кулуарах, но и официальные заседания, которые проводятся раз в месяц, будут избавлены от посторонних глаз и ушей. Вход на них могут ограничить кому угодно, в том числе журналистам, выполняющим редакционное задание. На закрытых обсуждениях запрещено вести фото- и видеосъемку, пользоваться мобильными телефонами, а участникам не разрешено разглашать подробности происходившего.

Такие поправки в свой регламент работы внесли городские депутаты на очередной сессии. Они полностью переписали статью, в которой говорилось: "Сессии Думы проводятся открыто".

"Дума по предложению главы города Пензы или председательствующего на сессии вправе принять решение о проведении закрытой сессии, либо о закрытом рассмотрении проекта решения, либо о закрытом рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня. Сведения о содержании закрытой сессии или закрытого вопроса не подлежат разглашению", - говорится в проекте документа, опубликованном на официальном сайте Пензенской городской Думы.

Кого следует пропустить в зал, а кого оставить за порогом, будут решать глава города или председательствующий на сессии Думы.

Прокуратура пока никак не отреагировала на законодательную инициативу. Собственный юридический отдел Думы согласовал принятое решение.

Примечательно, что Дума сменила регламент в преддверии обсуждения самого главного вопроса - о бюджете на будущий год. Он выдался особенно напряженным, дефицит составляет почти 340 миллионов рублей, верхний предел муниципального долга уже исчерпан, он достиг более 460 миллионов рублей. В условиях вынужденной экономии между депутатами и чиновниками все чаще летали искры, доходило до прилюдного выяснения отношений. Например, когда поднимался вопрос о долгах городской казны по компенсации за проезд льготников в общественном транспорте.

Кого следует пропустить в зал через турникеты, а кого оставить за порогом, будут решать глава города или председательствующий на сессии Думы

Кстати, в следующем году состоятся перевыборы в пензенскую Думу. Как показывают местные опросы, многие пензенцы не знают фамилию депутата, который представляет интересы их округа. Пойдут ли они голосовать за тех, кто привык работать за закрытыми дверями?

Как вам это

Сергей Смирнов, депутат городской Думы Ростова-на-Дону:

- Закрывать заседания не только неэтично, но и незаконно. Свободный доступ граждан к этой информации гарантируется целым рядом законов. Например, Федеральным законом N 8 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". По ней запрещено что-то утаивать или скрывать, даже если обсуждаемое решение тяжелое и непопулярное.

Светлана Агаркова, председатель Совета муниципальных образований Алтайского края:

- Депутаты на сессиях решают вопросы, которые касаются жизни людей. Поэтому прятаться от общественности, обсуждать в закрытых режимах жизненно важные проблемы они не должны. Чем больше людей будет участвовать в обсуждении, в том числе и через СМИ, тем вернее курс муниципальных властей будет совпадать с настроениями и чаяниями жителей. Все решения должны быть выверены и согласованы с общественностью. Тогда их легче реализовывать.

Дмитрий Сергин, депутат Екатеринбургской городской Думы:

- Инициатива пензенских коллег кажется мне нонсенсом. Я работаю в представительном органе Екатеринбурга с 1996 года, имею большой стаж, и наша Дума всегда была открыта для журналистов и, следовательно, для населения. Зал заседаний у нас небольшой, но организована прямая, со звуком трансляция - в холле и в интернете. При повышенном общественном интересе транслируются также заседания комиссий и общественные слушания. Орган местного самоуправления должен быть открытым для журналистов - это один из наиболее важных моментов в его деятельности. Недопустимо его "засекречивать".

Подготовили: Александр Гавриленко, Татьяна Кузнецова, Ксения Дубичева