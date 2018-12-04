Пермские чиновники открестились от дарения спасателям педикюрных наборов

Охотникам из Пермского края в награду за спасение детей были вручены различные сувенирные подарки. От регионального министерства социального развития они получили благодарственные письма. Ранее в СМИ появилась информация о том, что главным подарком суровым спасателям стали педикюрные наборы от чиновников.

- Не знаю, почему журналисты решили, что министерство социального развития Пермского края решило наградить мужчин, которые спасли в лесу двух детей, таким странным подарком, - пояснила пресс-секретарь министерства Ирина Воздвиженская. - Мы передали охотникам благодарственные письма, а сейчас решаем вопрос о предоставлении им путевок в местный санаторий.

По словам чиновницы, предметы гигиены могли входить в подарочные наборы для путешественников, предоставленные партнерскими общественными организациями. Помимо педикюрных щипцов, в них также входят блокноты, шоколад и другие необходимые в походе вещи.

25 ноября в пригородной лесополосе Перми потерялись два школьника десяти и тринадцати лет. Их нашли только на следующий день два охотника. Мужчины помогли детям выбраться из леса и добраться до дома.