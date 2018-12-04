Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода

Международному аэропорту Нижнего Новгорода Стригино присвоят имя летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Именно за эту кандидатуру было отдано больше всего голосов в рамках конкурса "Великие имена России", следует из информации, размещенной на официальном сайте проекта. В общей сложности по поводу названия нижегородского аэропорта высказались почти 127 тысяч человек, за Чкалова проголосовали 52 процента участников, на втором месте с 31 процентом Максим Горький, замкнул тройку Козьма Минин - 15 процентов.

Напомним, Валерий Чкалов - уроженец Нижегородской губернии (1904 год), сейчас его родное село Василево является городом, который теперь носит имя летчика - Чкаловск. Свое имя в историю Валерий Чкалов вписал в 1937 году, когда самолет под его командованием совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский Ванкувер. Погиб Чкалов годом позже во время испытания нового истребителя И-180 в Москве - у машины отказал двигатель.

Отметим, что часть нижегородцев скептически высказывалась по поводу того, что аэропорту могут присвоить имя разбившегося пилота, дескать, не к добру это. Тем не менее, большинство решило иначе. Также стоит добавить, что официально название воздушной гавани меняться не будет, к нему просто добавится имя великого летчика.

Кстати

На Нижегородской ярмарке работал центр подсчета голосов конкурса "Великие имена России", где обрабатывались результаты офлайн голосования. В общей сложности туда поступило 1,2 миллиона анкет по 15 аэропортам страны. В обработке данных принимали участие 60 волонтеров.