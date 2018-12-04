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04.12.2018 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У саратовского экс-депутата арестовали имущество на 30 миллионов

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

У бывшего депутата, экс-председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы Алексея Сергеева и его жены арестовано имущество на 30 миллионов рублей.

Как сообщает областное управление СК, арест наложен на имущество по ходатайству следователя в рамках уголовного дела по мошенничеству.

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По версии следствия, депутат являвшийся "фактическим владельцем и руководителем" строительной организации передал права на ряд помещений в строящемся жилом доме в поселке Новосоколовогорский Волжского района Саратова ряду физических и юридических лиц. Помещения стоимостью более 40 миллионов рублей были переданы в счет погашения задолженности, в одной из связанных с депутатом организаций. В результате из-за отсутствия средств строительная компания не смогла продолжать строительство этого дома. Без жилья остались несколько десятков обманутых дольщиков.

Следователи расценивают данные действия как совершение мошенничества в особо крупном размере. После возбуждения уголовного дела облдеп скрылся и был объявлен в федеральный, а затем международный розыск. Суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Недавно Алексей Сергеев позвонил журналистам одного из саратовских СМИ и рассказал, что не согласен с обвинением в мошенничестве и что его якобы оговорил директор строительной компании.

В прошлом году суд приговорил к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве жилого дома в Энгельсе сына бывшего депутата Артема Сергеева.

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