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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Комплект от Зои

Чиновники готовы потратить более 700 тысяч рублей на два шкафа и тумбу
Текст: Виталий Ахмеров
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
На официальном портале госзакупок опубликована информация о приобретении для нужд правительства Ульяновской области двух шкафов и офисной тумбы.

При этом, согласно документации, только один из купленных предметов мебели чиновники оценили в 400 тысяч рублей. Это шкаф-купе шириной более четырех метров с пятью дверями. Он обшит фасадами из шпона цвета мореного дуба, снабжен столешницей и сушилкой для посуды. Второй шкаф-купе - в три с половиной метра шириной, с двумя дверями и зеркалом - поскромнее: обошелся ульяновским налогоплательщикам "всего" в 250 тысяч рублей. Он оборудован системой, позволяющей открывать ящики без ручек, просто слегка нажимая на них. И наконец, офисная тумба шириной 1,7 метра для нужд ульяновских чиновников обошлась бюджету в 77 тысяч рублей.

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Впрочем, в ходе электронных торгов стоимость комплекта удалось немного сбить. Индивидуальный предприниматель Зоя Аликина из Нижнего Новгорода взялась изготовить мебель за 714 тысяч рублей вместо 729 тысяч, названных заказчиком в качестве максимальной цены поставки.

Многие ульяновцы сочли такую покупку "пиром во время чумы". Интернет-пользователи отмечают, что чиновники могли бы обойтись мебелью поскромнее, тем более что в областном бюджете не хватает средств на социальные обязательства. К примеру, многие ульяновские больницы столкнулись с дефицитом медикаментов, пациентам пришлось покупать лекарства за свой счет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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