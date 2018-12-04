В Кирове потерялся цирковой пес Екатерины Запашной

В Кирове потерялась цирковая собака артистки Екатерины Запашной. Пес-самоед по кличке Ангел пропал во время прогулки в районе местного цирка, об этом она сообщила в своем Instagram.

- Люди видели его бегущим в сторону вокзала! Пожалуйста, помогите найти! Если вы видели, владеете информацией, вдруг у соседей появился самоед - сообщите мне или Косте! - написала Запашная.

Горожане на просьбу о помощи откликнулись очень активно: в комментариях многие подписчики пишут, что в поисках питомца уже обошли какую-либо улицу и район, отправляют слова поддержки и распространяют клич по другим социальным сетям.