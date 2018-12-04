С нового года в Оренбуржье начнет работу Региональный фонд развития промышленности. Он будет оказывать помощь предприятиям, которые планируют выйти на внешний рынок.

Как рассказала на брифинге министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Наталья Безбородова, работа над созданием новой структуры ведется в рамках регионального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

По словам Безбородовой, сегодня назрела необходимость предоставления помощи на развитие предприятиям, которые уже освоили выпуск продукции и намерены выйти на экспортные поставки. В первую очередь это касается среднего бизнеса - таким организациям федеральные кредиты не доступны из-за больших сумм и высоких процентных ставок. Такие производства планируется субсидировать на региональном уровне по сниженной процентной ставке, при этом софинансирование из федерального бюджета также не исключено.

О том, что такая помощь будет востребована, говорят экономические показатели развития области.

- Ситуация как в российской, так и региональной экономике с начала 2018 года складывается позитивно. Восстановление экономической активности сопровождается ростом промышленного производства, инвестиций и торговли, - отметила глава ведомства.

Так, внутригодовая динамика индекса промышленного производства области в этом году показывает восстановительный рост. За десять месяцев этот показатель достиг уровня 103,4 процента к аналогичному периоду прошлого года. Драйверами роста стали обрабатывающие предприятия - индекс производства здесь составил 105,6 процента, а также предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (рост на 27,1 процента). На уровне 101,8 процента держится добыча полезных ископаемых с учетом небольшого прироста добычи сырой нефти и природного газа.

- Эти позитивные тенденции позволяют ожидать индекс промышленного производства по итогам 2018 года на уровне 100 процентов к прошлому году, - констатировала министр.

Кстати

Говоря о финансовых вливаниях в экономику, Наталья Безбородова отметила ускоренные темпы инвестиционной активности предприятий в текущем году. На развитие экономики и социальной сферы области за девять месяцев направлено 130,9 миллиарда рублей инвестиций, рост - 109,8 процента. Для сравнения - аналогичный показатель по РФ составляет 104,1 процента.