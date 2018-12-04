В Перми разработали программу, помогающую судьям выносить приговор

Создавать мотивированные решения с учетом всех обстоятельств рассматриваемого дела судьям в скором времени должна помочь программа "Лазер".

Ее разработкой занимаются в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

По словам одного из разработчиков программного обеспечения профессора кафедры теории и истории государства и права Сергея Полякова, "Лазер" может ускорить работу судебных органов: при правильном заполнении форм программа практически сразу генерирует мотивированное решение.

Таким образом, "Лазер" поможет судьям быстрее и точнее формулировать мотивированную часть судебного акта.