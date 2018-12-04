В пермский авиаполк поступили три новых МиГ-31БМ

Пермская авиагруппа, базирующаяся в аэропорту "Большое Савино", пополнилась тремя новыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Модернизированные высотные МиГи поступили на вооружение авиаполка по гособоронзаказу. По информации ЦВО, эффективность новых боевых самолетов повышена почти в три раза по сравнению с МиГ-31. На них модернизировано радиоэлектронное оборудование и вооружение.

МиГ-31БМ является сверхзвуковым истребителем, предназначенным для патрулирования воздушного пространства и перехвата высотных разведсамолетов, стратегических бомбардировщиков и низколетящих целей. Он способен одновременно сопровождать до десяти целей.