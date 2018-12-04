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04.12.2018 11:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Видео: Болельщик "Ак Барса" на матче выиграл миллион рублей

Текст: Сергей Кирсанов

В Казани болельщик хоккейного клуба "Ак Барс" стал обладателем миллиона рублей во время матча. Мужчина победил в традиционном конкурсе, который команда проводит среди зрителей ледовой арены.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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На каждом домашнем матче случайным образом выбирались пять человек, которым предлагалось пройти испытание - забросить через всю площадку шайбу в небольшой проем щита, закрывающего ворота на противоположной стороне.

С 17 октября, когда стартовал конкурс, ни одному участнику до сих пор этого сделать не удавалось.

- Эмоции просто не передать словами, все внутри взрывается. Думаю, деньги потрачу на моих любимых людей - на родителей, мою семью и сыновей, - поделился победитель своими впечатлениями. Он пожелал команде побед и чемпионства в нынешнем сезоне.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Волга-Кама Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" ПФО Татарстан Казань РГ-Видео
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