Видео: Болельщик "Ак Барса" на матче выиграл миллион рублей

В Казани болельщик хоккейного клуба "Ак Барс" стал обладателем миллиона рублей во время матча. Мужчина победил в традиционном конкурсе, который команда проводит среди зрителей ледовой арены.

На каждом домашнем матче случайным образом выбирались пять человек, которым предлагалось пройти испытание - забросить через всю площадку шайбу в небольшой проем щита, закрывающего ворота на противоположной стороне.

С 17 октября, когда стартовал конкурс, ни одному участнику до сих пор этого сделать не удавалось.

- Эмоции просто не передать словами, все внутри взрывается. Думаю, деньги потрачу на моих любимых людей - на родителей, мою семью и сыновей, - поделился победитель своими впечатлениями. Он пожелал команде побед и чемпионства в нынешнем сезоне.