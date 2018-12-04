Видео: Жители Башкирии спасли попавшего в реку лосенка

В Гафурийском районе Башкирии местные жители обнаружили и спасли раненного испуганного лосенка. Видео с этим эпизодом распространилось в Сети.

Животное с рваными ранами на бедрах спряталось от хищников в реке Зилим. Проходившие мимо сельчане, вероятно, спугнули волков, которые напали на лосенка, а затем вытащили животное из реки и приютили у себя в сарае. После этого сохатого осмотрел ветеринар, который зашил раны.

- В ближайшее время лосенка доставят в Центр спасения диких животных в Кушнаренковском районе. Там его приютят до весны, пока он не окрепнет, а затем отпустят на волю, - сообщила пресс-секретарь Минэкологии Башкирии Лилия Нуретдинова.

По ее словам, специалисты будут перевозить животное только после того, как оно успокоится после пережитого стресса.