В Кемерове вышла в свет книга "Неугасимая любовь!..", посвященная участнице Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Зинаиде Туснолобовой-Марченко.

Она родилась в Беларуси, а на фронт ушла из Кузбасса. Санитарка Туснолобова вынесла из-под огня сотни раненых, и сама выжила лишь чудом. Лишившись рук и ног, в отчаянии написала своему любимому: "Будь свободным, родной. Поступай, как сочтешь удобным для себя. Не могу, не имею права стать преградой на твоем пути". Но для настоящей любви не существует преград. Они с Иосифом стали семьей, у них родились дети...

Материал для книги Наталья Титова собирала по крупицам более сорока лет. Работала в архивах, встречалась с теми, кто учился, трудился и воевал рядом с ее героиней. Многие из этих свидетельств стали откровением даже для родных и близких Зинаиды. К слову, в 2016 году документальная работа Натальи Титовой "Судьба Зины Туснолобовой" удостоилась диплома Всероссийского литературного конкурса "Герои Великой Победы". На презентацию новой книги о легендврной санитарке в Кемерово приехали земляки из белорусского Полоцка, здесь родилась и жила после войны Зинаида Туснолобова-Марченко и ее семья. Гости привезли письма и фотографии военной поры, а еще капсулу с землей с Кургана Бессмертия. Его возвели в честь 22-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

17 декабря трилогия о Зинаиде Туснолобовой-Марченко будет представлена и белорусским читателям. А в Кемеровской области принято решение присвоить имя женщины-легенды одному из горных перевалов Кузнецкого Алатау.

