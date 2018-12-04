Жители деревни Дедюево Топкинского района с помощью прокуратуры добились возобновления регулярного транспортного сообщения с соседними населенными пунктами. Но воплотить это решение в жизнь будет непросто.

Дедюево, некогда большое село, основанное переселенцами в XIX веке, за последние годы превратилось в дачный поселок: большая часть жителей перебралась в столицы, и теперь использует родительские дома в качестве загородных. В деревне, которая по своему географическому положению - тупиковая (транзитный транспорт через нее не идет), больше нет ни школы, ни клуба. И общественного транспорта она не знала вплоть до декабря 2016 года, когда сюда из Топок стал ходить автобус N12. Удовлетворили просьбы местных жителей.

"Даже если нас, пассажиров, стало меньше (хотя это не так), мы же все равно есть!"

- Из 180 зарегистрированных граждан сегодня здесь постоянно проживают около 80 человек, и в основном - пенсионеры, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Автобус курсировал ежедневно утром и вечером весь декабрь. Но в январе его отменили из-за отсутствия устойчивого пассажиропотока.

По словам заведующей отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Топкинского муниципального района Ольги Антоновой, коммерческий перевозчик, проработав месяц, понес такие потери, что предпочел свернуть деятельность. И пенсионеры, не имеющие личных авто, вновь остались без транспорта. Они-то и пожаловались в прокуратуру. Во время проверки были выявлены нарушения законодательства, регулирующего предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания. В сентябре прокурор города Топки обратился в суд, потребовав обязать муниципалитет обеспечить исполнение закона. И в октябре суд полностью требования прокурора удовлетворил.

- Но в ближайшее время автобус в Дедюево точно не пойдет, - говорит Ольга Антонова. - Нужно же еще объявить и провести конкурс среди перевозчиков. Решится ли кто-то из них повторить опыт декабря 2016-го, - пока неясно. Тем более что сначала необходимо привести дорогу, ведущую в деревню, в порядок. На все про все требуется порядка 1,2 миллиона рублей, которых у нас нет.

Когда заметка готовилась к печати, в редакцию позвонила жительница Топок. По ее словам, в городе этой осенью резко сократилось количество автобусов на маршрутах. "В результате школьники мерзнут на остановках, добираются пешком или ловят такси. Даже если нас, пассажиров, стало меньше (хотя это не так), мы же все равно есть!".