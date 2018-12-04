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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновника ДТП с детской командой в Норильске отправили в СИЗО

Текст: Алексей Бондарев
Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю
Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю

Подозреваемого в ДТП с автобусом, который перевозил детскую спортивную команду под Норильском, арестовали на два месяца по ходатайству следствия. Об этом сообщила пресс-служба МВД Красноярского края.

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Инцидент произошел 1 декабря. Руководство спортивной школы решило отправить команду на соревнования в Норильск. Администрация района в поездке отказала по причине сильных морозов. Но тренеры наняли частный автобус и все равно поехали. На трассе Дудинка - Норильск автобус с детьми врезался в стоящий на трассе большегруз с прицепом. Погибли водитель автобуса и один из взрослых сопровождающих. Еще один взрослый и шестеро детей в возрасте от 13 до 15 лет получили различные травмы. 

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца", - заявили в МВД.

В ведомстве не уточнили, кто именно является виновником аварии.

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