Из Сирии в Чечню вернулись 400 военных полицейских

Из Сирии в Чечню вернулся батальон военной полиции 58 общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев. В Сирии военнослужащие выполняли специальные задачи.

- Домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики вернулись около 400 военнослужащих ЮВО. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии, - сообщил Астафьев.

В арабской республике полицейские находились с августа 2018 года. В их задачи входила охрана важных объектов группировки российских войск, обеспечение правопорядка и безопасности местного населения в освобожденных населенных пунктах, а также сопровождение гуманитарных конвоев.

Прибывших военнослужащих встретили дома их родные и близкие, представители Минобороны России и военного округа, местные власти и сослуживцы. 7 декабря пройдет торжественный митинг, посвященный возвращению военных полицейских, где многим из них вручат ведомственные и государственные награды.